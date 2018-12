Dione de Graaff lijdt aan de ooraandoening tinnitus. De presentatrice van Studio Sport kreeg zeven jaar geleden last van een harde ruis in haar rechteroor.

"De eerste maanden was die voor mijn gevoel allesoverheersend. Ik heb volledig in paniek thuis gezeten. Ik vreesde nooit meer te kunnen werken. Heb bijna met mijn kop tegen de muur zitten bonken van ellende", vertelt De Graaff in een interview met Het Parool.

De ooraandoening, ook wel oorsuizen genoemd, is een vorm van gehoorschade, waarbij je constant geluid waarneemt.

De presentatrice bezocht verscheidene ziekenhuizen, maar kreeg telkens van de artsen te horen dat ze simpelweg pech had.

"Ik ben in dat oor 70 procent van mijn gehoor kwijt. Ik heb een tijdje gedacht dat ik op die manier geen interview of presentatie meer kon doen, maar gelukkig helpen je hersenen je je aan te passen."

De Graaff houdt in haar werk rekening met haar oorsuizen. "Het oortje met het geluid van de uitzending en het contact met de regisseur moet in mijn goede oor. Dat betekent dat ik ben afgesloten van de rest van de studio. Een cameraman die wat tegen me zegt of een studiogast die naast zijn microfoon praat. Die hoor ik niet. Da's echt een handicap", aldus de presentatrice.