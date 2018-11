Hoewel Fidan Ekiz er na haar scheiding met journalist Wierd Duk maar niet aan toekomt om een nieuwe relatie te beginnen, zou ze nooit haar heil zoeken op datingapp Tinder.

"Zo erg dat dat tegenwoordig moet. Zó onromantisch, ik huiver ervan", aldus de journalist in een interview met het AD.

Ekiz is wat dat betreft nog van de oude stempel. "Laatst was ik voor werk in Rusland. Onze chauffeur hield de deur voor me open en hielp me in mijn jas. Dat vind ik heerlijk."

De presentatrice van talkshow De Nieuwe Maan, scheidde vorig jaar van Duk, met wie ze sinds 2013 getrouwd was en zoontje Ferran (5) heeft.

Ekiz heeft overigens niet te klagen over mannelijke aandacht. "Ik krijg veel berichten van mannen. De meesten zijn veel jonger dan ik. Eentje antwoordde ik met: 'Ik ben 55, hoor'. Hij schrok zich kapot, haha."

Ze benadrukt in het interview wel dat ze haar bewonderaars bijna nooit terugmailt. "Ik ben wel een flirt, maar tegelijkertijd verlegen. Ik zou nooit op iemand durven afstappen. Ik denk dat ik een old spinster word. Ach, het is oké zo, joh. Een relatie geeft ook maar weer gezeik'', aldus de presentatrice.

Naast journalist en presentatrice is Ekiz tafeldame bij De Wereld Draait Door en bekend van haar documentaires Veerboot naar Holland, De Pen & Het Zwaard en de tv-serie Vrouwen op Mars. Eerder werkte ze als redacteur bij Pauw & Witteman en als correspondent in Istanboel voor RTL Nieuws en verschillende kranten.