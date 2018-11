Marc van der Linden wordt door Jan Roos beschuldigd van cokegebruik, Maxim Hartman en Olcay Gulsen vechten het uit op televisie, en loog Linda de Mol over een tijdschriftcover? Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

In de entertainmentwereld is het spreekwoord 'waar rook is, is vuur' een heel gevaarlijke. Elke roddel zou dan gebaseerd zijn op de waarheid. Meldt een 'bron' dat een relatie voorbij is, dan schrijven de showrubrieken dat direct over. Weet een ooggetuige te melden dat een beroemdheid heeft staan schreeuwen, volgen er direct verhalen over wat de reden daarvoor zou zijn.

Als een bekende Nederlander iets meldt over een andere bekende Nederlander: moeten we dan ook aannemen dat het waar is? Want er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan. Dus zit er per definitie een kern van waarheid in als Jan Roos meldt dat Marc van der Linden zijn baan bij RTL Boulevard kwijt is omdat hij wel erg dol is op cocaïne?

Nee, is het korte antwoord. "Moet ik nu echt reageren op Jan Roos omdat hij weer 'n shot aandacht moest halen? De laatste keer dat ik cocaïne zag, was in de serie Narcos. Ik gebruik geen coke, drink zelfs geen cola. En zelden alcohol. Ik ben niet op staande voet bij BLVD ontslagen. Integendeel."

En ook RTL ontkent dat er sprake is van ontslag; ze willen juist verder met Marc, zegt een woordvoerder van de zender tegen NU.nl. "Onzin. We zijn met Marc in de finaliserende fase van een verlenging van onze samenwerking."

Bij Shownieuws werden die uitspraken toch in twijfel getrokken. Want als het allemaal niet waar is, waarom zou Marc dan dreigen met juridische stappen als het programma het er toch over zou hebben? En Jan heeft in het verleden wel vaker openbaringen gedaan die bleken te kloppen, zoals dat ook Gordon aan de coke zat, benadrukte het SBS-programma, dus zou het nu ook best weleens waar kunnen zijn.

Shownieuws-advocaat Mark Teurlings vertelde dat Marc Jan nu kan aanklagen voor smaad en laster, wat best iets zou kunnen opleveren als we kijken naar de zaak van Wendy van Dijk en Quote. Het blad wist toen met zekerheid te melden dat ook Wendy aan de coke zat en werd toen veroordeeld tot een boete van 15.000 euro. Marc lijkt er alweer klaar mee, maar wie weet.

'Vrouwonvriendelijke' Maxim over borsten en make-up

Het begon allemaal met het shirt van Dionne Stax. De nieuwslezeres had een coltrui aan en Maxim Hartman vond daar zoals gebruikelijk iets van. "Die lichte wanhoop in haar ogen en de treurnis rond de afhangende mondhoeken dragen natuurlijk wel bij aan de geloofwaardigheid van al het nepnieuws. En dan heb ik het niet over haar borsten. Want daar weet ik niks van. En bij een mannelijke voorlezer zou ik daar ook niks over zeggen. Het leidt natuurlijk wel af."

Maxim noemde de borsten van Dionne een probleem van mannen en lesbische vrouwen en adviseerde een zwarte balk over de borsten. In zijn wekelijkse rubriek bij Pauw kreeg Maxim nogmaals een podium om het uitgebreid over de boezem van Dionne te hebben. Het hield hem bezig, dat was duidelijk.

Dionne was ook meteen duidelijk: hij moest niet zo kinderachtig doen. "Beste Maxim Hartman, vrouwen - en mannen - hebben borsten, in alle soorten en maten. Deal with it", aldus Dionne bij een foto van Maxim zonder shirt.

En daar had het bij kunnen blijven, maar in de showbizzrubrieken hadden ze de rel nog niet kunnen bespreken en dus werd Maxim tegenover Olcay Gulsen gezet, die eerder al had gezegd dat ze de televisiemaker maar een seksistisch mannetje vond.

'Olcay en Maxim doen Jerry Springertje bij Boulevard', kopte Mediacourant, waarmee alles eigenlijk wel gezegd is. De twee stonden hard pratend tegenover elkaar, terwijl Beau van Erven Dorens er als een ware Jerry tussenin stond en riep dat hij als mediator soms toch even moest ingrijpen.

Het item had niet echt een conclusie. Behalve dat naast Beau ook Peter R. de Vries vond dat Maxim best een beetje kon dimmen. Dat Maxim ooit eens had gezegd dat Olcay lelijk was zonder make-up was agressief, en dat Maxim vond dat een vrouw hem moest vertellen of ze haar lippen had laten opvullen, vond Peter onzin.

Gelukkig werd de discussie opgelost met een knuffel. Wat Peter dan weer nep vond. "Jongens, dit is dus bullshit, hè. Dit vind ik echt helemaal nep. Dit is gewoon nep? Hoezo? Moet ik dat nog uitleggen? Nou, de uitzending is afgelopen."

Linda liegt, of niet?

Het tijdschrift LINDA. is al vijftien jaar een succes. De cover van het blad wordt sinds jaar en dag gesierd door naamgever Linda de Mol en iedere editie weet de redactie weer een leuke nieuwe manier te vinden om Linda toch weer anders op de foto te krijgen.

Dat Linda op de cover staat is een gegeven, maar zou in de toekomst toch moeten veranderen, hintte de redactie al. Toen hadden we het natuurlijk eigenlijk al kunnen weten: de volgende editie zou Linda er eens níet op staan.

Het werd Michelle Obama, waar het blad een exclusief interview mee had. De foto was niet door de redactie zelf gemaakt; speciaal voor de voorpagina koos de voormalige first lady van de Verenigde Staten voor een foto van zichzelf in wit/grijze outfit.

Eigenlijk zou het anders gaan, want de redactie had een foto willen maken van Linda naast de presidentsvrouw, net als Linda met George Clooney. Maar dat ging niet door, omdat Linda allerlei andere verplichtingen op een filmset had en echt geen plek in haar agenda vrij kon maken voor Michelle.

Onzin, vond een verslaggever van RTL Boulevard. Op zijn eigen blog, gesignaleerd door Mediacourant, schreef hij dat Linda Michelle echt niet zou laten schieten voor opnames van een film. Het was slechts een mooi verhaal, om nog meer bladen te kunnen verkopen, beweerde de redacteur.

Uiteraard konden Linda en LINDA. dit niet zomaar over hun kant laten gaan, want waarom zouden zij over zoiets liegen? De verslaggever trok zijn beschuldiging in. "Uiteindelijk is dan de agenda van Michelle Obama leidend en is er besloten om Antoinnette Scheulderman te sturen voor het interview. De conclusie dat Linda niet op de foto kon of mocht met Michelle is dan ook onterecht getrokken, waarvoor mijn excuses."