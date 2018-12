Alicia Silverstone en haar man Christopher Jarecki zijn sinds vrijdag officieel gescheiden. Het stel had extra hulp ingeroepen om hun scheiding af te ronden.

Silverstone (42) en Jarecki (42) hebben een zevenjarige zoon, Bear. Omdat de twee er in eerste instantie onderling niet uit kwamen, vroegen ze een privérechter om advies.

Die heeft ze geholpen met beslissingen aangaande hun gedeelde voogdij. Wat de exen precies zijn overeengekomen, is niet naar buiten gebracht, meldt The Blast.

De Clueless-actrice noemde de scheiding eerder "hartverscheurend". "Op het moment dat je trouwt, denk je niet dat je ooit van elkaar gescheiden zal zijn. Wat ik er nu over kan zeggen, is dat we beiden voor Bear zorgen en dat deze situatie voor ons allebei beter is", aldus Silverstone.

Het stel trouwde in 2005. Silverstone en Jarecki gingen dertien jaar als man en vrouw door het leven. Het koppel is in totaal twintig jaar samen geweest.