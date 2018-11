Daniel Kaluuya (29) geniet steeds meer bekendheid door rollen in Black Panther, Widows en Get Out, een film waarvoor hij een Oscarnominatie binnensleepte. Die beroemdheid zegt hij weleens te misbruiken.

"Ik zou het zelf niet per se 'beroemd' noemen, maar ik denk wel dat ik mijn vrienden en familie verder heb kunnen helpen door de positie waarin ik zit", aldus de acteur in gesprek met NU.nl.

Kaluuya merkt dat mensen steeds meer naar hem luisteren en dat hij daardoor ook aanbevelingen kan geven, die serieus worden genomen. "Als ik zeg dat iemand ergens heel goed in is, ook als dat een vriend of een familielid is, nemen mensen dat wel van mij aan."

Ook in zijn privéleven plukt de acteur de vruchten van de faam: hij gebruikt zijn positie om bij populaire festivals binnen te komen. "Je zegt dan niet: 'Weet je wel wie ik ben?', dat zeggen alleen sneue types. Nee, je moet gewoon iets uitstralen ofzo. Dat je weet wie je moet paaien. Dan krijg je dingen voor elkaar."

Bij clubs in zijn woonplaats Londen gebruikt hij zijn bekendheid ook regelmatig. "In Londen zijn alle beveiligers eikels. Dan kun je echt niet anders."