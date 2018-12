Jordy Huisman, een van de drie dj's van Kris Kross Amsterdam, vliegt liever niet voor de release van nieuwe muziek. De dj is bang neer te storten voordat het nummer überhaupt is uitgekomen.

"Ik kijk echt even hoe vaak we moeten vliegen, want ik wil niet neerstorten voor de release", vertelt Huisman, die met Kris Kross vrijdag het nieuwe nummer Vámonos uitbrengt.

"Ik beperk alle risico's en vliegen is toch een groter risico dan thuis zitten. We zijn hier al heel lang, heel hard mee bezig, ik wil het zo graag en leef er zo naartoe. Ik wil graag het nummer meemaken."

Die vliegangst is "best wel heel lastig" voor een dj die de hele wereld over vliegt. "Ik zit elke keer weer in het vliegtuig. Dan denk ik: 'Nou, het gaat best goed eigenlijk. Ik heb het weer overleefd.' Dan komt de releasedatum dichtbij en denk ik: 'Nou, ik heb het toch weer gehaald.' En dan beginnen we weer opnieuw, want er komen nog veel meer singles aan."

Vámonos gemaakt met Fifth Harmony-zangeres Ally Brooke

Vámonos is tevens de eerste solosingle van Fifth Harmony-zangeres Ally Brooke. Het mag dan gezongen worden door een Amerikaanse superster, Vámonos is "wel echt ons nummer", vertelt Jordy's broer Sander Huisman.

"Het is Kris Kross Amsterdam featuring Ally Brooke, maar het voelt voor haar ook wel als haar nummer, denk ik. We doen het echt samen."

Na Whenever, een bewerking van Shakira's doorbraakhit Whenever, Wherever, komt het trio weer met "echt een original". "Er zit geen sample in, geen stukje van een andere artiest. Dat maakt de release iets spannender, maar wel echt Kris Kross."