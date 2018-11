Venus Williams heeft een schikking getroffen met de familie van de man die vorig jaar 2017 overleed door auto-ongeluk. De tennisster, die werd aangeklaagd door de nabestaanden omdat zij betrokken zou zijn geweest bij het dodelijke ongeval, zal een onbekend bedrag aan hen betalen.

Williams en de familie van de overleden Jerome Barson zouden vorige week tot een overeenkomst zijn gekomen, meldt TMZ dinsdag.

Het is niet bekend om welk bedrag het gaat. Williams en de familie van Barson betalen de kosten voor de juridische partijen die zij voor de zaak hebben ingeschakeld. Williams zou daarbij ook de andere gemaakte kosten vergoeden.

Williams (38) botste op 9 juni 2017 met haar SUV op een andere auto in de buurt van haar huis in Palm Beach Gardens in Florida. De bestuurder van die auto, de 78-jarige Barson, overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De nabestaanden hebben de tennisster vervolgens aangeklaagd. Williams zou door rood hebben gereden, maar zij ontkent dit. Eerst stelde de politie dat de schuld bij Williams lag, die geen voorrang verleende op een kruising.

Later wees een video uit dat de tennisster toch rechtmatig handelde. Een auto voor haar kwam tot stilstand, waardoor Williams op de kruising stil moest blijven staan en Barson op haar botste.