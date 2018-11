Nadat Paul de Leeuw de diagnose blaaskanker had gekregen, hield hij het nieuws bewust stil voor zijn zoons. Inmiddels is het twee jaar geleden dat de presentator is genezen.

"Natuurlijk dacht ik dat ik doodging", vertelt De Leeuw woensdagavond bij Van der Vorst ziet sterren. "Ik heb twee kinderen, dus ik wilde het ook niet zwaarder maken dan het is. Eigenlijk hebben we het nooit tegen hen gezegd. M'n oudste zei wel dat hij wel iets wist, m'n jongste heeft nooit echt… Nee, dat hebben we heel slim gedaan."

Later kregen de inmiddels zeventienjarige Kas en zestienjarige Toby wel te horen dat hun vader ziek was. "Maar op het moment zelf wisten ze niet dat er een zwaard van Damocles boven ons gezin hing."

De presentator telt zijn zegeningen nu hij weer gezond is. "Toen het schoon was, kreeg ik daar zo'n ongelofelijke stoot energie van", vertelt hij backstage bij een van de voorstellingen van zijn theaterprogramma Vette Pech! aan Peter van der Vorst.

"Ik dacht: nu gaan we door. Wat gaan we doen?! Ik wil nog een keer een programma maken met en tussen de mensen en heb geen zin meer in het gezeik en gezeur. Dat heeft geresulteerd in dit theaterprogramma en dat ik bij RTL 4 ga beginnen."

Hoewel de ziekte kan terugkeren, leeft De Leeuw niet met grote angst. "Het kan terugkomen, dat weten we, maar een milde vorm kan nooit een agressieve vorm worden. Althans, dat zegt mijn uroloog en dat geloof ik ook echt."