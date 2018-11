Heather Locklear is opnieuw opgenomen in een psychiatrische instelling. De behandelend arts van de actrice maakte gebruik van een regeling waarbij iemand maximaal 72 uur verplicht kan worden een interne behandeling te volgen.

De therapeut besloot daartoe nadat hij had geconstateerd dat de 57-jarige opnieuw een inzinking had. Richie Sambora, de vader van Locklears dochter Ava, laat aan People weten dat hij "erg trots is op hoe sterk zijn dochter is in deze moeilijke tijden".

In juni werd Locklear ook al gedwongen opgenomen, omdat ze dreigde zichzelf iets aan te doen. Niet veel later belandde ze na een overdosis in het ziekenhuis. De Melrose Place-actrice bracht de zomer in een afkickkliniek door.

Naast haar verslaving en psychische problemen, heeft Locklear ook juridische zorgen. Een ambulancemedewerker die haar behandelde toen ze in februari werd opgepakt voor huiselijk geweld, klaagt haar aan voor mishandeling.

Ook een politieagent die bij de aanhouding aanwezig was, heeft een aanklacht ingediend. Volgens de agent vertoonde de actrice tijdens haar arrestatie agressief gedrag.