Paris Hilton en Chris Zylka, die zich in januari verloofden, zouden niet langer een stel zijn. Hilton heeft de verloving verbroken, heeft een ingewijde aan People laten weten.

"Ze zijn een paar weken geleden uit elkaar gegaan. Hun relatie ging voor Hilton te snel en ze realiseerde zich dat dit niet goed voor haar was", zegt de ingewijde tegen People.

De 37-jarige hotelerfgename richt zich voorlopig op haar carrière. "Ze reist de wereld over met haar verzoringsproducten en haar parfum", aldus de bron. "Ze wenst haar ex het beste en hoopt dat ze vrienden kunnen blijven."

Op Instagram plaatst Hilton een post waarin zij lijkt te reageren op haar verbroken relatie. "Ik geloof dat alles om een reden gebeurt. Mensen veranderen, zodat je kunt leren om los te laten. Dingen gaan fout, zodat je het kunt waarderen wanneer het wel goed gaat. Je gelooft leugens, zodat je uiteindelijk kunt leren om niemand anders te vertrouwen dan jezelf. En soms gaan goede dingen mis, zodat nog betere dingen kunnen samenvallen."

Begin vorig jaar werd bekend dat Hilton en de 33-jarige The Leftovers-acteur Zylka een relatie hadden. Eind maart was ze naar verluidt even haar verlovingsring kwijt tijdens een avondje uit. De ring, die zo'n 2 miljoen dollar (zo'n 1,75 miljoen euro) waard zou zijn, werd later gevonden in een champagnekoeler.