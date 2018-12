Dolly Parton (72), die al 52 jaar getrouwd is met Carl Thomas Dean (76), zegt nog steeds een goede relatie met haar echtgenoot te hebben. Ze waardeert dat hij vooral aandacht heeft voor haar innerlijke schoonheid.

"Volgend jaar mei zijn we al 53 jaar getrouwd", vertelt de countryzangeres in gesprek met People. "We hebben een geweldige relatie. We zijn al het grootste gedeelte van ons leven samen."

Ondanks dat ze al lange tijd samen zijn, neemt Parton nog steeds de moeite om er goed uit te zien voor Dean. "Hij weet dat ik altijd zorg besteed aan mijn uiterlijk, want ik vind het niks om thuis de slons uit te hangen."

Dean vindt haar echter altijd mooi: "Het maakt hem niet uit wat ik draag, zolang ik maar gelukkig ben. Hij houdt van me om wie ben ik ben."

Als advies voor een gezonde, langdurige relatie stelt de Jolene-zangeres dat je niet te veel tijd samen moet doorbrengen. "Ik zeg altijd: ga veel weg, en daar zit wel een kern van waarheid in. Ik reis heel veel, maar we genieten van elkaars gezelschap wanneer we samen zijn, en van de kleine dingen die we samen doen."