This is Us-actrice Mandy Moore zou zondagavond getrouwd zijn met singer-songwriter Taylor Goldsmith. De actrice en zangeres is in haar achtertuin bij zonsondergang getrouwd.

De bruiloft in Los Angeles werd bijgewoond door "een kleine groep familie en vrienden, zo'n vijftig man", bevestigen ingewijden in gesprek met E! News. Op de website is ook een foto te zien van het pasgetrouwde stel.

Volgens de bron was de ceremonie "heel boho" met "vloerkleden rond het altaar". "De bloemstukken waren prachtig met grote veren."

Na de huwelijksvoltrekking verplaatste het gezelschap zich naar The Fig House. Sterren als Minka Kelly, Wilmer Valderrama en Milo Ventimiglia woonden de receptie en het feest bij. De gasten kregen verschillende hapjes voorgeschoteld en konden "kiezen uit twaalf verschillende soorten taart".

Singer-songwriter Taylor Goldsmith (33) ging vorig jaar september op één knie voor de 34-jarige Mandy Moore, nadat de twee al ruim twee jaar samen waren.

Zij was al eens eerder getrouwd. Begin 2015 liep haar huwelijk met muzikant Ryan Adams op de klippen. De scheiding was in juni 2016 rond.