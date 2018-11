Zangeres Jessie J geeft haar kinderwens niet op, ondanks de vruchtbaarheidsproblemen waar ze eerder deze week openlijk over sprak tijdens een concert in Londen.

"Ik zal moeder worden", schrijft de dertigjarige zangeres op Instagram Stories. "Ik geloof in wonderen."

Artsen vertelden de zangeres vier jaar geleden dat ze geen kinderen zou kunnen krijgen. Ze schreef er een nummer over, Four Letter Word, dat ze woensdag ten gehore bracht in de Royal Albert Hall. Na deze onthulling kreeg ze afgelopen dagen veel steunbetuigingen, waar ze haar fans erg dankbaar voor is. "De liefde en steun die ik mocht ontvangen was overweldigend, dank jullie wel."

"Vier jaar geleden kreeg ik te horen dat ik mijn baarmoeder moet laten verwijderen. Dat heb ik geweigerd en inmiddels ben ik van alle medicatie af door natuurlijke medicijnen en een verandering van dieet. Ik heb de hoop niet opgegeven. Ik doe alles wat ik kan om het te laten gebeuren op een manier die mijn lichaam toestaat."

De zangeres, die naar verluidt een relatie heeft met Channing Tatum, wil met haar openheid anderen hoop bieden. "Er schuilt een moeder in ons allemaal. Dat inspireert elke dag. We zijn sterk, de tijd zal het leren."