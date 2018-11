Guido Goossens, de voormalig assistent van Job Gosschalk, is gehoord door de zedenpolitie in verband met het onderzoek naar seksuele intimidatie van Gosschalk tijdens het casten van acteurs.

Dat bevestigt Goossens, die jarenlang de assistent was van de in opspraak geraakte castingdirecteur, aan het AD. Op verzoek van de zedenpolitie wil hij verder niets kwijt over het verhoor.

Aanleiding voor het verhoor was het verhaal dat Goossens ongeveer een jaar geleden vertelde aan het AD. Hij zei toen dat hij het ongeloofwaardig vindt dat niemand bij Kemna Casting destijds vermoedde dat Gosschalk te ver ging bij het casten van acteurs, onder meer door op tijdstippen te werken waarop verder niemand op kantoor aanwezig was.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte vorige maand bekend dat het onderzoek naar de voormalig castingdirecteur zich in een afrondende fase bevindt. Het OM heeft de zaak in onderzoek na een aangifte en een melding. De officier van justitie beslist uiteindelijk of Gosschalk daadwerkelijk wordt vervolgd voor een mogelijk zedendelict.

Gosschalk, die ook een uitnodiging kreeg voor een verhoor, ontkent dat hij tijdens het casten van acteurs strafbare feiten heeft gepleegd. Hij werkt niet langer als castingdirecteur en droeg zijn aandelen in Kemna Casting, dat tegenwoordig Post Castelijn Casting heet, over aan de zittende directie.