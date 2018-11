De Argentijnse Rodrigo Otazu, die in de jaren negentig bekend werd doordat zijn sieraden volop werden gedragen door sterren als Britney Spears en Madonna, is na een tijd van afwezigheid weer terug. Naar eigen zeggen voelt de sieradenontwerper zich weer beter na een zware periode.

In gesprek met Het Parool ontkent de 49-jarige Otazu dat een faillissement ervoor zorgde dat zijn populaire sieradenmerk zo'n tien jaar geleden ophield te bestaan.

Toen Otazu gevraagd werd sieraden te maken voor de tweede Sex and the City-film, zocht hij wegens financiële problemen een investeerder, die volgens de ontwerper "misbruik van hem heeft gemaakt". "Een Nederlander, geen namen. Ik vertrouwde hem, maar in 2011 was hij ineens eigenaar van mijn merk, heel pijnlijk."

Deze ervaring heeft hem sterker gemaakt, meent Otazu. "Fame can be very dirty. Ik trok veel enge types aan. Het deed me besluiten een break te nemen van mezelf."

Otazu begon zangcarrière in Argentinië

Otazu begon daarna een zangcarrière in geboorteland Argentinië. "Ik heb vijf jaar lang opgetreden, shows gedaan voor 25.000 man, echt. Een soort Cirque du Soleil-spektakel", aldus de ontwerper.

Vorig besloot hij een 3D-designopleiding te volgen in Londen. "Ik ben nog steeds dezelfde Rodrigo, alleen beter, wakkerder en kalmer, ik heb mijn emoties weer onder controle en sta dit keer zelf stevig aan het roer."

De Argentijn ontwierp daarna onder meer objecten voor de nieuwe Mary Poppins-film, voert gesprekken over een eigen Netflix-documentaire, werkt aan een project voor rapper Cardi B en startte zijn nieuwe sieradenmerk Mister O.

"Geen zware gekleurde kettingen meer", zegt Otazu over zijn nieuwe ontwerpen. "Ik bevond me in het donker en heb letterlijk het licht gezien."