Nick Schilder en Simon Keizer hebben het in interviews liever niet over de minder leuke dingen die zij meemaken. Dat is een bewuste keuze van het artiestenduo.

"Natuurlijk zit die donkere kant er", vertelt Keizer in gesprek met NU.nl. "We zijn op zich ook weer slim genoeg dat we weten dat als we nu vertellen dat we diep in de shit zitten qua gevoel, we dit in de komende vijftig interviews terugkrijgen."

Keizer merkte dat een paar jaar geleden. "In 2011 was ik overwerkt. We hadden Rosso (de concertreeks Symphonica in Rosso, red.), De Zomer Voorbij, ik zat in een verhuizing. In 2015 of 2016 zeg ik één keer dat 2011 even pittig was, en dat kwam vervolgens drie keer terug. Daar leer je van."

Dus die donkere kant is er wel, stelt het Volendamse artiestenduo. "Maar we lossen onze eigen shit intern wel op."

Dat proberen ze ook niet te publiekelijk te doen in hun woonplaats. "Er zitten voors en tegens aan", zegt Schilder. "Volendam zit in mijn hart, ik ben blij dat ik er nog woon." Maar de sociale controle in het dorp noemt hij "heftig". "Het roddelcircuit is pittig. Je mist de anonimiteit die je in de stad meer zou hebben."