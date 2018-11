Glennis Grace aan de kant gezet door Amerika, Twan Huys zegt eindelijk eerlijk wat hij vindt van alle kritiek en de vriend van Dionne Stax is niet blij. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

De Nederlandse media wisten het allemaal zeker: Glennis Grace was 'America's Sweetheart'. Ze zou America's Got Talent winnen, het helemaal maken in de Verenigde Staten, en 'we' zouden haar voor altijd kwijt zijn aan de Amerikanen. Zoals we inmiddels allemaal weten, liep dat uiteindelijk toch wat anders.

Glennis won niet en eindigde uiteindelijk zelfs niet bij de laatste vijf. En dat terwijl de juryleden, onder wie Simon Cowell, constant erg positief over haar waren. Glennis kwam terug naar Nederland en verzekerde ons land zeker niet te vergeten, maar zei ook aan een carrière in de Verenigde Staten te gaan werken.

Dat werken aan een carrière in de VS ging de zangeres niet heel goed af, zo bleek deze week. Het Amerikaanse management zette Glennis aan de kant. Niet om persoonlijke redenen, maar omdat het allemaal niet erg soepel verliep.

"We werken met niemand van onze klanten op deze manier en hebben niet de tijd of energie om door te gaan op dit pad", aldus het management tegen RTL Boulevard. Wat voor pad dat was, werd niet duidelijk gemaakt door het management, maar gelukkig bood Glennis even later antwoorden.

"Met 'onorthodoxe situatie' bedoelen ze de scheiding die we hadden gemaakt tussen de Benelux en de rest van de wereld, waarbij zij zich niet met mijn carrière in de Benelux bemoeiden. Dit is overigens niet ongebruikelijk, en voor mij belangrijk om me op Nederland te kunnen blijven focussen, ondanks mijn internationale dromen en ambities was dit ook altijd zo afgesproken", aldus Glennis op Instagram.

Mochten fans van de zangeres zich nu zorgen maken dat ze geen podium krijgt in de VS: daar is geen sprake van. Glennis is van plan zelf aan de slag te gaan met het plannen van dingen. En zonder het management is ze beter af, want echt professioneel zijn ze toch niet, vindt Glennis.

"Voor mijn voormalige Amerikaanse management werkte dit dus niet en dat respecteer ik, al vind ik het niet erg professioneel dat ze deze persoonlijke mail met de media hebben gedeeld."

Twan wordt niet onzeker, maar wel geraakt

'Twan Huys zakt weer onder de 300.000 kijkers', 'Twan Huys nu alweer op weg naar bodem kijkcijferafgrond', 'Niemand kijkt naar RTL Late Night met Twan Huys'; google Twan Huys en tussen de nieuwsberichten vind je niet anders dan negatieve berichtgeving. De talkshowhost doet het niet goed genoeg, vinden de mensen, en dus kijken ze niet meer.

RTL heeft steeds gezegd alle vertrouwen te hebben in de presentator en kijkt het graag nog even aan, maar de kijkcijfers stijgen nog steeds niet en inmiddels vinden mediakenners dat het tijd is voor een nieuwe stap. Een nieuwe presentator, een nieuw format; zo kan het niet langer, aldus de critici.

Twan hield zich steeds afzijdig, ging gewoon stug door ondanks alle nare opmerkingen en koppen, maar nu werd het toch eens tijd om te gaan reageren, en uiteraard deed hij dat bij een RTL-collega.

In gesprek met Peter van der Vorst, in Van der Vorst Ziet Sterren gaf Twan toe dat al die kritiek hem toch echt wel iets doet. "Het is niet altijd prettig wakker worden als je naam er weer in staat", vertelde de talkshowhost. "Dat is iets waar je liever niet mee wakker wordt."

Gelukkig zit Twan al heel lang in het vak en kan hij inmiddels wel tegen een stootje. "Ik ben al vrij lang journalist en ik presenteer al vrij lang televisieprogramma's. Dus ik weet wel wat ik kan. Daar ben ik niet onzeker over. Anders zou ik het ook niet kunnen presenteren."

Toch moet het pijnlijk zijn; naar het vraaggesprek met Twan en Peter keken 986.000 mensen, terwijl Twans programma - meteen daarna - nog maar 473.000 kijkers trok. Waar gaat het dan mis? Misschien dat al die boze en kritische mensen een goed antwoord hebben. Tijd voor een kijkerspanel?

Dat mag gewoon

Stel je voor: je gaat daten met een bekende Nederlander. Ben je dan zelf ook BN'er? Is het dan normaal dat paparazzi proberen foto's van je te maken? Dat ze in de bosjes liggen te wachten om de eerste te zijn? Dat ze je bellen, appen en mailen om er maar achter te komen of het echt zo is dat jij samen bent met die ene BN'er?

Kort en bondig: ja. Althans, dat vond een rechter deze week. De nieuwe vriend van Dionne Stax diende een aanklacht in tegen weekblad Story nadat het tijdschrift foto's van zijn gezicht plaatste. De geliefde van de nieuwslezeres vond het maar vreemd dat hij, terwijl hij aan het werk was en in zijn woonwijk liep, zomaar op de foto werd gezet.

De vriend van Dionne vindt zichzelf geen BN'er en vond het dus wat vreemd dat hij achtervolgd mocht worden door fotografen. Daarom diende hij een aanklacht in bij de rechtbank. In oktober hoorde hij dat hij de zaak verloren had, maar de rest van Nederland kreeg het maandag pas te weten.

De rechter bepaalde dat journalisten hem mogen blijven fotograferen en volgen, omdat hij nu eenmaal 'bekende Nederlander' is geworden; doordat Dionne zelf bekendmaakte dat ze een nieuwe vriend had, was hij daardoor automatisch ook 'beroemd' geworden. Patiënten en kennissen van de radioloog mogen alleen niet meer op de foto worden gezet.

RTL Boulevard besloot, net als NU.nl in juli 2018, de vriend van Dionne níet in beeld te brengen. "Wij laten bewust geen foto zien van Sytse. Hij wil dat niet, dus doen we het niet", zei Peter van der Vorst in de uitzending. Luuk Ikink sloot zich daarbij aan: "We hebben het er wel even over gehad, want waarom zou je het ook doen?"