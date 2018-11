Jessie J was eerder deze week tijdens een concert in de Royal Albert Hall in London openhartig over een persoonlijk onderwerp. De zangeres vertelde haar fans dat dokters haar hebben laten weten dat ze geen kinderen kan krijgen.

Volgens de Britse krant Metro liet ze haar fans weten dat een van haar nieuwe nummers, Four Letter Word, over haar kinderwens gaat.

"Ik vertel dit niet om medeleven te krijgen, ik ben een van de miljoenen vrouwen en mannen die hiermee kampen. Ik wilde dit nummer voor mezelf schrijven toen ik verdrietig was, om mezelf wat op te vrolijken, maar ook om mensen iets te geven om naar te luisteren als zij het moeilijk hebben", zei Jessie J.

Bij het concert in Londen was ook Channing Tatum aanwezig. De acteur en de zangeres worden al langere tijd aan elkaar gekoppeld, maar de twee hebben een relatie tot nog toe niet bevestigd.

Wel sprak Tatum, die in april aankondigde te gaan scheiden van zijn vrouw Jenna Dewan, zijn bewondering uit over de woorden van de Engelse singer-songwriter op Instagram. "Deze vrouw heeft net haar hart uitgestort op het podium van de Royal Albert Hall. Wie hier was, was getuige van iets bijzonders. Wow."