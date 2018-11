Een straat in de New Yorkse wijk Brooklyn wordt vernoemd naar The Notorious B.I.G. Volgens Rolling Stone krijgt de weg daarbij de echte naam van de rapper, Christopher Wallace.

De toekomstige Christopher Wallace Way ligt in de buurt waarin de muzikant opgroeide. De nieuwe straatnaam is het resultaat van de inspanning van een buurtbewoner en fan die het voorstel naar de gemeenteraad bracht.

Niet iedereen in de raad zou meteen enthousiast zijn geweest vanwege provocerende en vrouwonvriendelijke taal in de teksten van de rapper, maar deze week stemde een meerderheid toch in met de nieuwe straatnaam. De initiatiefnemers hopen de officiële ceremonie te kunnen houden op de geboortedag van The Notorious B.I.G. op 21 mei.

'Biggie' werd in maart 1997 doodgeschoten in Los Angeles. De moord vond plaats tijdens een hoogopgelopen ruzie tussen rappers aan de oostkust en hun collega's aan de westkust van de Verenigde Staten.

Zes maanden eerder werd Tupac Shakur van het leven beroofd. Voor beide moorden is nooit iemand veroordeeld.