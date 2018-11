Pornoactrice Stormy Daniels heeft een verklaring gegeven over de aantijging aan het adres van haar advocaat Michael Avenatti. Hij werd woensdag gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld.

"Deze beschuldiging is serieus en zeker verontrustend", zegt Daniels op sociale media over haar advocaat die haar bijstond in de zaak tegen de Amerikaanse president Donald Trump. "Maar momenteel is het niets meer dan een beschuldiging."

"We moeten wachten met oordelen, totdat het onderzoek voltooid is. Iets wat ik ook zal doen. Uiteraard vergoelijk ik geweld tegen vrouwen niet en als de beschuldigingen waar blijken, zal ik naar een nieuwe advocaat op zoek gaan."

Avenatti zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld, meldden verschillende Amerikaanse media woensdag. De advocaat van Avenatti's ex-vrouw sprak dat echter in een verklaring tegen, meldt entertainmentwebsite BuzzFeed News. "Mijn cliënt was niet in Avenatti's appartement op de datum van het incident."

Advocaat ontkent huiselijk geweld gepleegd te hebben

Volgens de verklaring heeft er nooit huiselijk geweld plaatsgevonden tijdens haar relatie met Avenatti en heeft hij volgens zijn ex-vrouw nog nooit fysiek geweld tegen iemand gebruikt.

Avenatti zou volgens TMZ geroepen hebben dat de vrouw hem eerst had geslagen. Het vermeende incident vond dinsdagavond plaats in Los Angeles. Ook op woensdag zou het tweetal ruzie hebben gehad.

De advocaat zelf ontkent dat er iets heeft plaatsgevonden. "Ik ben in mijn leven nog nooit gewelddadig geweest. Elke beschuldiging die het tegenovergestelde beweert, is verzonnen en bedoeld om mijn reputatie te schaden."