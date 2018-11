Fernando Ricksen is twee weken geleden bijna overleden door een fout in een Schots ziekenhuis. Een verpleegkundige zag de oud-profvoetballer, die met de spierziekte ALS kampt, aan voor een andere patiënt.

"Hij heeft moeten vechten voor zijn leven", vertelt biograaf Vincent de Vries donderdag aan De Stentor. De verpleegkundige had Ricksens spraakcomputer afgepakt en hem op zijn rug gelegd.

"Met de mededeling dat Fernando nu wel lang genoeg op zijn computer had gezeten en lekker moest gaan slapen, zodat hij de volgende morgen weer gezond wakker zou worden. Fernando mag helemaal niet plat liggen, zijn longen worden drie keer per dag leeggepompt."

Ricksen is door de ziekte ALS inmiddels zodanig verzwakt dat hij niet meer kan praten of zich kan bewegen. De spraakcomputer die de voormalig speler van Oranje, Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg met zijn ogen kan bedienen, zorgt ervoor dat hij met zijn omgeving kan communiceren.

"Naast zijn bed hangt een briefje waarop staat dat die computer niet mag worden afgepakt. Er staat ook op dat hij niet plat mag worden gelegd", aldus De Vries.

'Ze moesten hem reanimeren'

De 41-jarige Ricksen, die al vijf jaar aan de ziekte ALS lijdt en nog slechts 40 kilo weegt, was in het ziekenhuis beland nadat hij tijdens een meet-and-greet bij zijn oude club Glasgow Rangers volgens De Vries "in elkaar klapte".

"Fernando ging ineens hard achteruit, artsen gaven hem bijna op. Het was de eerste keer dat ik nerveus naar het ziekenhuis ging", aldus de biograaf, die de volgende ochtend hoorde welke fout er door de verpleegkundige was gemaakt.

"Hij vertelde via zijn spraakcomputer: 'Ik was bijna dood vannacht, twee uur lang een doodsstrijd geleverd. Als de nachtzuster niet toevallig even was gekomen, was ik er niet meer geweest'. Ze moesten hem reanimeren."

Schrijver De Vries werkt momenteel aan een tweede boek over Ricksen. Het eerste boek met de naam Vechtlust stond weken in de bestsellerlijst van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).