Ralph Lauren wordt geëerd als ridder in de Orde van het Britse Rijk. De 79-jarige modeontwerper is daarmee de eerste Amerikaanse ontwerper die de letters KBE achter zijn naam mag zetten.

Women's Wear Daily meldt dat Lauren het kruis van de orde volgend jaar krijgt uitgereikt, voor het scheppen van overzeese banden, zowel cultureel als economisch.

"Meneer Lauren staat al bijna een halve eeuw in de voorhoede van de wereldwijde mode-industrie en Amerikaanse stijl", laat de Britse consul-generaal weten. "Daar komt bij dat zijn filantropische inspanningen, met name die voor volksgezondheid, kankeronderzoek en -behandelingen in de VS en het Verenigd Koninkijk, effect hebben op mensen over de hele wereld."

Het komt niet vaak voor dat een Amerikaan deze belangrijke onderscheiding krijgt. Na de ceremonie van volgend jaar, mag Lauren zich voegen bij onder meer Ronald Reagan, Angelina Jolie en Bill Gates. Net als zijn landgenoten mag hij overigens geen 'Sir' voor zijn naam zetten. Dat erepredicaat is uitsluitend voor Britten.