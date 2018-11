The Weeknd wordt door stripboekenmaker Eymun Talasazan aangeklaagd wegens plagiaat. De zanger zou het idee voor een stripboek over zijn alterego Starboy hebben gestolen van de maker.

Talasazan zou in 2017 met het team van de zanger gesproken hebben over een stripboek rondom het alterego van The Weeknd. Hoewel de zanger zijn album en het gelijknamige nummer al uitgebracht had, vroeg de stripboekenmaker het alleenrecht aan om een stripboek te maken over de superheld Starboy.

The Weeknd vroeg volgens TMZ daaropvolgend een handelsmerk aan voor Starboy en maakte later een stripalbum in samenwerking met Marvel.

Talasazan zegt nu dat het verhaal van Marvel vrijwel identiek is aan het verhaal dat hij destijds opperde. Hij zegt daarnaast dat hij in 2016 al in gesprek was met de onlangs overleden Stan Lee over een dergelijk verhaal.

De stripboekenmaker wil dat de verkoop van de boeken nu wordt stilgelegd en dat de al uitgebrachte boeken worden teruggehaald en vernietigd.