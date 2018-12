Eddie Redmayne heeft veel geleerd van zijn Fantastic Beasts-personage Newt Scamander: de acteur houdt er door een uitspraak van zijn personage een nieuw mantra op na.

In gesprek met NU.nl vertelt de Oscarwinnaar hoe de woorden van zijn personage zijn leven hebben veranderd.

"In de laatste film zegt Newt 'je zorgen maken, betekent dat je twee keer lijdt' en sindsdien hou ik dat als een mantra in mijn hoofd. Ik vind het een prachtige uitspraak, die heel nuttig is om in je achterhoofd te houden", aldus de 36-jarige acteur.

Redmayne speelt in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald opnieuw personage Newt Scamander. Het verhaal speelt zich af voorafgaand aan de populaire Harry Potter-reeks en vertelt over het ontstaan van een van de schoolboeken die de tovenaarsleerling gebruikt. In de nieuwe film wordt onder andere de geschiedenis van Harry Potter-personage Albus Perkamentus verder uitgelegd.

De acteur heeft ook nog wel een advies voor zijn eigen personage: hij zou graag zien dat Scamander iets meer gelooft in zijn eigen passies. "Ik denk dat hij dat altijd al doet, maar dat hij er ook in moet geloven dat andere mensen er positief op zullen reageren. Ik denk dat kinderen keihard kunnen zijn: als je als kind echt ergens om geeft, is het al snel dat je té bent. En dat is dan niet cool. Als je echt passie voor iets hebt als kind, probeer je te hard, vinden ze dan. Terwijl het voor een volwassene iets is dat je juist bijzonder maakt, je aantrekkelijk maakt."