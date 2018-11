Marthe De Pillecyn en Viktor Verhulst besloten eind augustus na een relatie van 2,5 jaar uit elkaar te gaan en komen elkaar nog regelmatig tegen in de entertainmentwereld, maar daar heeft de K3-zangeres geen moeite mee.

"We hebben bijvoorbeeld samen op de boot bij Gert gezeten. Dat was totaal geen probleem. We hebben veel respect voor elkaar en kunnen nog steeds door dezelfde deur. Daar ben ik heel blij om", zegt De Pillecyn in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Voor de zangeres en de 24-jarige zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst was het een zwaar besluit om uit elkaar te gaan. Toch staat de 22-jarige De Pillecyn nog steeds achter die beslissing.

"We hebben het samen verwerkt door er veel over te praten, met elkaar en met anderen. Weten dat het de beste keuze is, maakt dat je het toch iets beter kunt loslaten."

De Pillecyn en Verhulst leerden elkaar kennen tijdens K3 zoekt K3, waarin De Pillecyn een plek veroverde in de nieuwe K3. De Belgische had tijdens het programma nog een relatie met Alexis Guiette, maar de relatie met haar jeugdvriend was kort nadat de zangeres in de band terechtkwam voorbij. Enige tijd later waren De Pillecyn en Verhulst een koppel.