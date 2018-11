Mick Harren is door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en 73 dagen gevangenisstraf, waarvan 60 voorwaardelijk. De volkszanger kreeg die straf opgelegd nadat hij eind juli in een horecagelegenheid zijn voormalige stiefzoon zou hebben bedreigd met een vuurwapen.

Tegen Harren werd een celstraf van 72 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk, geëist. Daarnaast werd door het OM om een werkstraf van 180 uur gevraagd. De straf valt een dag hoger uit, vanwege een andere manier van tellen, zegt een woorvoerder van de rechtbank in Alkmaar. Doordat Harren het onvoorwaardelijke deel van de celstraf al in voorarrest doorbracht, hoeft hij niet terug naar de gevangenis.

De Amsterdammer werd bedreiging en overtreding van de Wet wapens en munitie ten laste gelegd. De aanklager vroeg daarnaast aan de rechtbank om de zanger een proeftijd van drie jaar op te leggen.

Harren kreeg verbod voor woonplaats Purmerend

Harren wachtte het proces in vrijheid af. Als voorwaarde kreeg Harren mee dat hij zich tot de uitspraak niet in Purmerend mocht laten zien. Dat werd uiteindelijk opgeheven, waarna de volkszanger terugkeerde naar zijn woonplaats, waar hij samen met dochter Sammy woont.

Aanleiding voor de confrontatie in een horecagelegenheid in Purmerend was volgens Harren dat hij al jaren in de clinch zou liggen met zijn ex Pascale en haar zoon Joey. "Hij wordt al jaren bedreigd door zijn stiefzoon", zei Harrens zoon Bowy eerder. Volgens hem heeft zijn vader meerdere keren aangifte gedaan tegen zijn stiefzoon.

Volkszanger vreesde voor muzikale loopbaan

De volkszanger werd op 27 juli gearresteerd in een Purmerends café. Daar zou Harren zijn voormalige stiefzoon, de zoon van zijn ex-vrouw, hebben bedreigd met een vuurwapen. Volgens de zanger zou het om een nepwapen gaan.

De artiest vreesde in de cel voor zijn muzikale loopbaan. "Ik ben ook even bang geweest dat die arrestatie het einde van mijn carrière zou betekenen, maar het gekke is: ik word juist vaker geboekt", zei de 51-jarige zanger over zijn periode achter gesloten deuren in Trouw.