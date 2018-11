Michael Avenatti, de advocaat die pornoactrice Stormy Daniels bijstond in de zaak tegen de Amerikaanse president Donald Trump, is woensdag gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld.

Volgens de entertainmentwebsite TMZ was het gezicht van de vrouw "opgezwollen en gekneusd".

Verschillende Amerikaanse media, waaronder de New York Post, melden dat het om zijn ex-vrouw zou gaan, maar haar advocaat spreekt dat in een verklaring tegenover entertainmentwebsite BuzzFeed News tegen. "Mijn cliënt was niet in Avenatti's appartement op de datum van het incident."

Volgens de verklaring heeft er nooit huiselijk geweld plaatsgevonden tijdens haar relatie met Avenatti en heeft hij volgens zijn ex-vrouw nog nooit fysiek geweld tegen iemand gebruikt.

Avenatti zou volgens TMZ geroepen hebben dat de vrouw "hem eerst had geslagen". Het vermeende incident vond dinsdagavond plaats in Los Angels, maar ook op woensdag zou het tweetal ruzie hebben gehad.

De advocaat zelf ontkent dat er iets heeft plaatsgevonden. "Ik ben in mijn leven nog nooit gewelddadig geweest. Elke beschuldiging die het tegenovergestelde beweert, is verzonnen en bedoeld om mijn reputatie te schaden."

Avenatti fel tegenstander van Trump

Avenatti is een fel tegenstander van de Amerikaanse president Trump en heeft eerder gezegd "serieus te overwegen" zich verkiesbaar te stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

Daniels kreeg wereldwijde bekendheid om haar vermeende affaire met Trump. Die zou hebben plaatsgevonden in 2006, nadat Trumps vrouw Melania net was bevallen van hun zoon Baron. De pornoactrice kreeg in 2016 130.000 euro aan zwijggeld betaald, maar besloot dit jaar alsnog het verhaal naar buiten te brengen omdat het contract volgens haar niet geldig was.

Trump heeft de affaire altijd ontkend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!