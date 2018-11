Arie Luyendyk jr. wordt vader. De Nederlander, die deelneemt aan de Amerikaanse show The Bachelor, en zijn verloofde Lauren Burnham verwachten hun eerste kind.

In gesprek met US Weekly bevestigt het stel de zwangerschap. "Ik had een soort van gevoel dat ik zwanger zou kunnen zijn. Dus mijn vriend drong erop aan een zwangerschapstest te doen", vertelt Burnham. "Arie kwam met de test in zijn hand en tranen in zijn ogen. En toen zei hij: 'Je bent zwanger.'"

De 37-jarige Luyendyk jr., de zoon van voormalig autocoureur Arie Luyendyk, en de 26-jarige Burnham leerden elkaar kennen in het twintigste seizoen van The Bachelor. In eerste instantie koos Luyendyk jr. voor kandidate Becca Kufrin, maar hij kreeg spijt van die beslissing. Uiteindelijk verbrak hij de verloving en ging hij op bezoek bij Burnham om te kijken of er een toekomst voor hen was.

Het stel verloofde zich in maart en woont sinds april samen in Phoenix. Het stel is van plan in januari 2019 in Hawaï in het huwelijk te treden. "Het eerste wat we dachten was: 'Oh shit, onze bruiloft.' Maar dit is hoe het gegaan is en dan heeft het ook zo moeten zijn."