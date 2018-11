De Zuid-Koreaanse jongensband BTS heeft via zijn management excuses aangeboden voor een foto op sociale media die tot veel ophef heeft geleid. Op de foto, die al een tijd geleden is gemaakt is, draagt een van de bandleden een pet met een afbeelding die lijkt op een nazisymbool.

Het is niet de eerste keer dat de band in opspraak raakt. Begin november werd een optreden op de Japanse televisiezender TV-Asahi geschrapt toen een lid van BTS een T-shirt droeg met de afbeelding van een paddenstoelwolk.

De foto's van het shirt van Park Ji-min (artiestennaam Jimin) zorgden in Japan voor een stortvloed aan negatieve commentaren op sociale media. Ook waren de woorden patriottisme, 'onze' geschiedenis, bevrijding en Korea te lezen.

De zanger droeg het vorig jaar om de bevrijding van Korea van de Japanse koloniale overheersing (1910-1945) te herdenken.

Beide incidenten waren "op geen enkele manier opzettelijk", zegt het management van BTS in een verklaring, in het bezit van BBC.

BTS (ook bekend als Bangtan Boys of Beyond The Scene) is ook buiten Zuid-Korea zeer populair. De zevenkoppige band bestaat al sinds 2013 en heeft meer dan tien miljoen abonnees op YouTube. De groep trad vorige maand nog op in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam.