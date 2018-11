Prins Charles viert woensdag zijn zeventigste verjaardag. De Britse prins doet dat in het bijzijn van tal van buitenlandse koninklijke gasten, zoals bijvoorbeeld prinses Beatrix.

Prins Charles werd op 14 november 1948 geboren als eerste zoon van (destijds nog prinses) Elizabeth en Philip. Na hem volgden nog drie kinderen: prinses Anne, prins Andrew en prins Edward. (Foto: ANP)

Charles en Anne op zeventien- en vijftienjarige leeftijd tijdens een wintervakantie. (Foto: ANP)

Charles ontmoette Diana in 1977. Vier jaar later, op 29 juli 1981, trouwden ze. (Foto: ANP)

Op 21 juni 1982 werd de oudste zoon van prins Charles en prinses Diana geboren: William. Twee jaar later werd prins Harry geboren.

Het huwelijk van Charles en Diana kwam flink onder druk te staan, mede door geruchten dat de prins nog steeds contact had met zijn ex-vriendin Camilla Parker Bowles. In december 1992 werd de scheiding van Charles en Diana officieel aangekondigd. Vijf jaar later, in augustus 1997, kwam Diana om het leven bij een ongeluk in Parijs. Op de foto zijn haar ex-man en kinderen te zien tijdens de begrafenis. (Foto: AFP)

In de loop der jaren ontmoette Charles niet alleen prominenten in de politieke en koninklijke sfeer, maar kwam hij ook regelmatig in contact met wereldsterren. De kus die zangeres Geri Halliwell op zijn wang plantte, werd wereldwijd besproken. Op de foto probeert Spice Girls-collega Mel C de lippenstift van zijn wang te krijgen. (Foto: ANP)

De band van Charles met zijn twee zoons wordt altijd als goed omschreven. (Foto: ANP)

Op 9 april 2005 hertrouwde Charles en gaf hij zijn jawoord aan Camilla Parker Bowles. Daarmee brak hij een lans voor zijn zoons: hij trouwde met iemand die gescheiden is, iets wat niet eerder was toegestaan. (Foto: AFP)

Ook het Britse koningshuis wordt steeds moderner: via sociale media worden fans op de hoogte gehouden van bijzondere gebeurtenissen. Zo ook op de verjaardag van Charles. Kensington Palace deelde deze foto van de prins met zijn kinderen en kleinkinderen. (Foto: Instagram/Kensington Palace)