De relatie tussen Channing Tatum en Jessie J lijkt steeds serieuzere vormen aan te nemen. De acteur plaatste een foto op Instagram na een concert van Jessie J.

Hij prees de zangeres de hemel in na haar optreden in de Royal Albert Hall in Londen. "Iedereen die hierbij was, is getuige geweest van iets speciaals", aldus Tatum.

Hij zou tijdens het concert de moeder van Jessie J hebben ontmoet. Sinds de acteur en zangeres met elkaar afspreken, bezoekt Tatum regelmatig haar concerten. "Hij doet erg zijn best en wil zo veel mogelijk tijd met haar doorbrengen als hij kan. Hij voelt zich fijn bij haar", aldus een bron.

Jessie J bezoekt ook werken van Tatum. Twee dagen geleden plaatste ze een foto op Instagram van de voorstelling Magic Mike Live, waarvan de acteur de regie in handen heeft. De voorstelling is gebasseerd op de stripperfilm, waarin Tatum de hoofdrol had.

Afgelopen april maakte Tatum bekend dat de relatie met zijn vrouw Jenna Dewan-Tatum voorbij is. Hun scheiding is pas onlangs aangevraagd. Zijn ex-vrouw is inmiddels samen met acteur Steve Kazee.