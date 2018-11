Visagiste Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, vindt de kritiek die ze krijgt op haar cosmetische ingrepen onterecht.

Volgens sommigen geeft De Jager, die op YouTube ruim 11,2 miljoen abonnees heeft, met de ingrepen het verkeerde voorbeeld aan haar fans en volgers.

"Ik ben mijn eigen persoon", reageert de 24-jarige Brabantse in Beau Monde. "Iedereen maakt z'n eigen regels en bepaalt zelf hoe hij in het leven staat. Dankzij die ingrepen voel ik me zelfverzekerd en goed. Waarom zou dat niet mogen?"

De visagiste, die er nooit een geheim van maakt dat ze fillers en botox liet inspuiten in onder meer haar lippen, voorhoofd, kin en kaken, vindt het raar dat bekende mensen vaak geheimzinnig doen over welke ingrepen zij hebben ondergaan. "Ik snap niet waar ze zo moeilijk over doen. De laatste tijd doen meer mensen het wel dan niet. Voor mij persoonlijk heeft het sowieso geen zin om erover te liegen: ik word zo in de gaten gehouden door de mensen die mijn video’s kijken."

De Jager doet als visagiste regelmatig de make-up van bekende personen. Zo nam ze Kim Kardashian en Katy Perry al eens onder handen. De YouTuber is vanaf januari te zien in het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?