Frank Masmeijer, die vorige maand in Breda werd opgepakt op verzoek van de Belgische autoriteiten, wordt overgeleverd aan België.

Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald.

België had om de overlevering verzocht, omdat Masmeijer in dat land is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Vrijdag begint het hoger beroep in die zaak bij het hof van Antwerpen.

Volgens de IRK voldoet het verzoek om overlevering aan alle voorwaarden. Zo hebben de Belgische autoriteiten de garantie gegeven dat Masmeijer zijn straf - mocht hij in hoger beroep wederom veroordeeld worden - in Nederland mag uitzitten. De psychische problemen die de oud-presentator zegt te hebben opgelopen door zijn voorarrest in een Belgische cel zijn volgens de IRK niet ernstig genoeg om overlevering in de weg staan.

Masmeijer had bezwaar gemaakt tegen de overlevering, omdat hij naar eigen zeggen onschuldig is en ten tijde van de drugssmokkel in het ziekenhuis lag. De IRK gaat daar niet in mee, omdat de drugssmokkel samen met anderen of in opdracht van Masmeijer zou hebben plaatsgevonden. Hij hoefde daar niet fysiek bij aanwezig te zijn.

De 57-jarige Masmeijer werd na de zitting meteen vastgezet. Hij wordt spoedig overgeleverd aan België. Mogelijk gebeurt dit dinsdag nog.

Masmeijer werd vorige maand opgepakt in Breda

Vorige maand werd de voormalige showmaster gearresteerd in een hotel in Breda. "Ik was vooral verrast", zei hij in RTL Boulevard over zijn arrestatie. "Een heel rare zaak natuurlijk als je zo vlak voor het hoger beroep, na een jaar rond te lopen, ineens dit krijgt."

Vrijdag zal de aanklager zijn eisen tegen Masmeijer en de overige verdachten in de zaak formuleren. De pleidooien van de verdediging staan gepland op 29 en 30 november en 6 december.

Overigens wordt Masmeijers gang naar België een overlevering genoemd, omdat het verzoek om overlevering in dit geval is gedaan door een EU-land. Als het om een niet-EU-land zou gaan, wordt het een uitlevering genoemd.