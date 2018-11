Stan Lee, de bedenker van stripboekuitgever Marvel, is maandagochtend (plaatselijke tijd) op 95-jarige leeftijd overleden. De auteur kampte al langere tijd met een verslechterde gezondheid.

Lee zou zijn overleden in het Cedars-Sinai Medical Center in Hollywood, schrijft TMZ. De advocaat van Lee's dochter Joan Celia bevestigt het nieuws aan meerdere Amerikaanse media. "Mijn vader hield van al zijn fans", laat zij weten in een reactie. "Hij was een geweldige, beschaafde man."

De auteur, in 1922 geboren als Stanley Martin Lieber, kampte al langere tijd met een slechte gezondheid. Zo werd hij eerder dit jaar met hartproblemen in het ziekenhuis opgenomen, maar kort daarna werd hij daar weer uit ontslagen. Ook kreeg hij longontsteking, maar hij liet kort nadat dit bekend werd weten dat hij aan de beterende hand was.

Lee had daarnaast ook last van een flink verslechterd zicht. Hij kon hierdoor zijn eigen strips niet meer lezen en ook niet meer schrijven. Hij vertelde nieuwe verhaalideeën daarom aan zijn assistent, die ze vervolgens op papier zette. De auteur noemde dit "het grootste verlies in zijn leven".

Lee bedacht onder meer Spider-Man en X-Men

Lee begon in de jaren zestig samen met zijn zakelijke partner Jack Kirby de Marvel-reeks met The Fantastic Four. Daarna volgden onder meer Spider-Man, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man en The Avengers.

De strips van Marvel werden de afgelopen tien jaar vrijwel allemaal verfilmd. Deze reeks ontpopte zich tot een van de succesvolste filmreeksen in de geschiedenis van Hollywood.

Lee had tot nu toe in alle Marvel-films een cameo, een klein bijrolletje. De schrijver is ook te zien als animatie in de nieuwe Disney-film Ralph Breaks the Internet, het vervolg op de hit Wreck it Ralph.

De relatie tussen Lee en Marvel begon echter wel te wankelen toen er Hollywood-films van de strips gemaakt werden. In 2002 klaagde hij het bedrijf aan, omdat hij meende te weinig royalty's te hebben gekregen voor de eerste Spider-Man-film. Drie jaar later werd er voor 10 miljoen dollar (bijna 9 miljoen euro) geschikt in de zaak.

Lee verzon bijna zeshonderd superheldenpersonages

Eerder liet Lee weten dat hij nooit had verwacht dat zijn bedenksels verfilmd zouden worden. "Het enige wat ik hoopte, wat alle tekenaars en schrijvers hopen, was dat mijn stripboeken een beetje zouden verkopen, dat we niet zouden worden ontslagen en de huur niet meer konden betalen", zei Lee in gesprek met NRC.

De striptekenaar heeft in totaal bijna zeshonderd superheldenpersonages verzonnen, een klein deel daarvan stond de laatste twee decennia centraal in de vele superheldenfilms die zijn verschenen.

Lee zei dat hij zijn creaties aanvankelijk voor een volwassen publiek bedacht: "Ik besloot dat ik voor grote mensen wilde schrijven. Voor mezelf. Het soort verhalen dat ík zou willen lezen, met een woordenschat op universiteitsniveau."

De Marvel-bedenker verloor vorig jaar zijn vrouw Joan, met wie hij 69 jaar getrouwd was. Hij had twee kinderen: dochters Joan Celia en Jan.

