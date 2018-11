Sytse Oudkerk, de vriend van nieuwslezeres Dionne Stax, heeft de rechtszaak die hij tegen mediabedrijf Sanoma aanspande verloren.

Dat heeft de rechtbank Amsterdam besloten.

Oudkerk spande eind september een rechtszaak aan tegen Sanoma omdat hij niet blij was met publicaties over zijn relatie met Stax in Story.

Hij "ziet zichzelf niet als bekende Nederlander" en vindt daarom dat artikelen waarin hij genoemd of afgebeeld wordt geen nieuwswaarde hebben. Daarnaast noemt hij de publicaties "schadelijk voor zichzelf en zijn werk als radioloog".

De voornaamste klacht van Oudkerk was dat de paparazzi hem op 20 juli volgden toen Stax de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse liep. Hij werd toen gevolgd omdat de fotografen hoopten een romantische foto van het koppel te maken nadat Stax de finish van de wandeltocht had bereikt. Oudkerk was echter niet op weg naar Nijmegen, waarop de achtervolging gestaakt werd.

Hij eiste in de zaak dat de fotografen niet meer in de buurt van zijn woning en werk mochten komen en dat de foto's en artikelen waarin hij voorkomt niet meer verspreid mogen worden. Ook eiste Oudkerk dat zijn gegevens uit de databases van de bedrijven gewist worden en dat er een voorschot van 10.000 euro op een schadevergoeding aan hem werd betaald.

Oudkerk is volgens rechter wel bekende Nederlander

Het vonnis in de zaak werd op 12 oktober bekendgemaakt. De rechter heeft bepaald dat journalisten Oudkerk mogen blijven fotograferen en volgen. Zij mochten echter geen patiënten en kennissen van de radioloog op de foto zetten.

Volgens de rechter is Oudkerk wel een bekende Nederlander, omdat Stax zelf de media heeft opgezocht om haar nieuwe relatie wereldkundig te maken.

De achtervolging die 20 juli plaatsvond maakt geen onderdeel uit van de zaak, omdat het kortgeding zich daar niet voor zou lenen, zo liet de rechter weten.

In juli maakte Stax bekend een nieuwe relatie te hebben. Destijds had ze al bijna een jaar een relatie met Oudkerk.

De nieuwslezeres kwam in 2017 regelmatig in het nieuws vanwege een vermeende affaire met Humberto Tan. Die affaire is nooit bevestigd.