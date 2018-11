De oma van Dave en Donny Roelvink is in de nacht van zaterdag op zondag op negentigjarige leeftijd overleden. De twee zoons van Dries Roelvink deelden op sociale media allebei een bericht over hun grootmoeder Dien.

"De allerliefste vrouw in mijn leven. Oma, bedankt voor alle liefde. Ik zal voor altijd van je houden en kan me nu nog niet inbeelden hoe een leven zonder jou is. Want jij was mijn leven. Je was het mooiste wat me ooit is overkomen en zal je nooit, maar dan ook nooit van mijn leven vergeten", schrijft Dave Roelvink bij een foto van zichzelf met zijn oma.

De dj was onlangs nog met zijn grootmoeder te zien in een realityserie. Dien was de moeder van de moeder van Dave en Donny Roelvink.

Ook Donny Roelvink schrijft liefdevolle woorden over zijn oma. "Jij was alles voor mij. Jij hebt mij grootgebracht, jij was mijn tweede moeder. De liefde van mijn leven is er niet meer. Geen tranen genoeg die dit kunnen verwerken. Oma, ik hou van jou. Voor altijd."