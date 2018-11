Monica Geuze hoopt dat haar dochter Zara-Lizzy, die in de zomer werd geboren, bepaalde eigenschappen niet van haar overneemt.

"Ik hoop dat ze nooit zo lui wordt als ik was", zegt de 23-jarige vlogger in een interview met LINDA.meiden. "Ik heb niet eens mijn school afgemaakt, omdat ik bij alles dacht: lekker belangrijk. Daardoor heb ik geen diploma."

Geuze, die een relatie heeft met Sparta Rotterdam-voetballer Lars Veldwijk, is naar eigen zeggen erg veranderd door het moederschap. "Als ik nu mijn eerste vlogs zie, kan ik daar bijna niet naar kijken, verschrikkelijk. Zo puberaal en recalcitrant. Ik bleef rustig in bed liggen tot ik honger had. Zo lui. Niet dat ik een nutteloos leven had, maar ik vind het wel fijn dat het nu anders is."

Zo vindt Geuze zichzelf een stuk efficiënter. "Vroeger deed ik een uur over mijn make-up, nu ben ik in tien minuten klaar."