Zanger Jan Dulles is zondagavond vader geworden. Zijn vriendin Caroline Mol is bevallen van een zoon.

De 43-jarige 3JS-zanger laat op Facebook weten dat zijn zoon de naam James heeft gekregen en een geboortegewicht van 8 pond had.

"Er is een wonder gebeurd onder onze ogen. We hielden het niet droog en we hielden de adem in. Alle clichés... Geen woord van gelogen. Het is niet te geloven en dit is pas het begin", schrijft Dulles in dichtvorm bij een reeks foto's van het pasgeboren kind. Moeder en kind maken het goed, laat de Volendamse artiest verder weten.

Dulles maakte begin april bekend vader te worden. Hij deed dat op het podium in Doetinchem en verraste niet alleen het publiek, maar ook zijn band. In september kondigde hij op 100% NL aan dat hij een zoon zou krijgen.