Acteur Ben Affleck heeft besloten dat het beter is om nog een periode door te brengen in een afkickkliniek vanwege zijn alcoholverslaving.

Affleck was pas net terug naar huis na een periode van veertig dagen in de kliniek. Het was de bedoeling dat hij thuis verder zou gaan met het opgestelde plan. De acteur besloot dat het toch beter was om in de kliniek te zijn, meldt blogger Perez Hilton op zijn site.

Eerder deze week is Affleck officieel gescheiden van actrice Jennifer Garner. De twee leefden al een paar jaar gescheiden van elkaar.

Het voormalige koppel heeft nog steeds een goede verstandhouding en deelt de voogdij over hun drie kinderen Violet, Seraphina en Samuel.