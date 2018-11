De huizen van zanger Robin Thicke, zangeres Miley Cyrus en acteur Gerard Butler zijn zondag verwoest door de grote bosbrand die het zuiden van de Amerikaanse staat Californië teistert.

Butler en Thicke wonen beiden in Malibu. Alle inwoners moesten de stad een paar dagen geleden al verlaten. Ook in andere steden rond Los Angeles, zoals Thousand Oaks, zijn mensen hun huis ontvlucht.

Butler noemt de situatie hartverscheurend, maar hij zegt geïnspireerd te zijn door de moed van de brandweermannen die proberen het vuur te blussen.

Cyrus, die eveneens in Malibu woont, schrijft op Twitter dat zij geluk heeft gehad. Hoewel haar woning compleet verwoest is, zijn al haar huisdieren en haar vriend Liam Hemsworth veilig. De zangeres deelt geen foto's, maar wel een link waar mensen kunnen doneren om anderen te helpen.

Thicke, zijn vriendin April Love Geary en hun kinderen waren op tijd weg. Het stel keerde terug naar hun huis toen het vuur daar was geblust. Er is niets van de bungalow overgebleven. "Ik ben heel verdrietig, maar zo dankbaar dat we veilig zijn", schreef Geary bij een foto op Instagram.

De autoriteiten in Malibu blijven benadrukken weg te blijven uit de rampgebieden, zolang er nog geen volledige veiligheid gegarandeerd kan worden. Het vuur woedt al sinds donderdagmiddag en heeft tot veel schade geleid.

Huis Caitlyn Jenner toch niet verwoest

Eerder werd gemeld dat het huis van Caitlyn Jenner ook was verwoest, maar dat lijkt nu toch niet het geval te zijn.

Actrice Julia Roberts werd zondag een van de honderdduizenden mensen die hun huis in Californië moesten verlaten. Naast twee branden in het zuiden van de staat, woedt er ook een grote bosbrand in het noorden van de staat.

In totaal zijn al zeker 31 mensen omgekomen door de verschillende branden. In het noorden van de staat is de stad Paradise volledig verwoest door de vlammen.