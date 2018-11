Pippa Middleton, de zus van de Britse hertogin Kate Middleton, heeft de naam van haar pasgeboren zoontje onthuld. Het jongetje heeft de naam Arthur Michael William Matthews gekregen.

Pippa Middleton en haar echtgenoot James Matthews verwelkomden hun zoontje vorige maand in St. Mary's Hospital in Londen. Dit is hetzelfde ziekenhuis waar haar zus beviel van haar drie kinderen George, Charlotte en Louis.

De tweede naam van het jongetje, Michael, komt van de vader van Kate en Pippa. Ook de overleden jongere broer van Matthews droeg deze naam. Hij stierf in 1999 tijdens het beklimmen van de Mount Everest.

Arthur is het eerste kind van het Britse stel. Middleton en Matthews trouwden in 2017.

Middleton en Matthews hadden al een kortstondige relatie in 2012. Daarna had ze drie jaar lang een relatie met bankier Nico Jackson. Sinds 2015 is Middleton weer samen met Matthews.