De Britse kroonprins Charles is zeventig jaar geworden. De oudste zoon van de Britse koningin Elizabeth en prins Philip viert zijn verjaardag met een groot feest op Buckingham Palace.

Prins Charles werd op 14 november 1948 geboren, toen Elizabeth II 22 jaar oud was en een jaar was getrouwd met prins Philip. Vier jaar later werd zijn moeder koningin. Dit gebeurde toen haar vader, koning George VI, in 1952 overleed. De jonge prins werd niet thuis onderwezen, maar ging naar de Hill House School in West-Londen.

Op zijn tiende kreeg Charles de titel Prince of Wales, waarmee hij officieel de troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk werd. Zestig jaar later is hij de oudste troonopvolger ooit, waardoor hij al jaren bekendstaat als een prins die vooral moet wachten op de taak die hem ten deel valt als zijn 92-jarige moeder komt te overlijden.

Net als zijn vader, ging Charles naar Schotland voor zijn middelbare opleiding. De kostschool stond bekend als streng en Charles had er een moeilijke tijd. Volgens diverse journalisten werd de prins gepest en was de gevoelige jongen erg eenzaam.

Na de zware periode in Schotland, vertrok Charles naar Cambridge waar hij archeologie en antropologie studeerde. Ondertussen leerde hij vliegen. Later studeerde hij af in geschiedenis. In navolging van zijn voorvaderen ging hij bij de marine.

Charles en zijn zus prinses Anne op zeventien- en vijftienjarige leeftijd tijdens een wintervakantie. Foto: ANP.

Huwelijk met Lady Diana

Charles ontmoette Diana Spencer eind jaren zeventig. Het stel trouwde in 1981. De sprookjesbruiloft werd gevolgd door tal van schandalen. Charles zou nooit van Diana hebben gehouden en zijn hart in zijn jeugd al hebben verloren aan Camilla Parker-Bowles. Maar zij was niet van adel en daarom kon de kroonprins niet met haar trouwen.

Het stel kreeg twee zoons, William en Harry, maar gelukkig werd het huwelijk nooit. Charles zou Diana bedriegen met zijn jeugdliefde en zij zou zich vervolgens op andere mannen hebben gestort. De prinses was zichtbaar ongelukkig en had een eetstoornis. Diana wist wel de harten van het Britse volk te stelen en kwam bekend te staan als 'people's princess', de prinses van het volk.

Hoewel een scheiding officieel tegen de regels van de Anglicaanse kerk was, hield het huwelijk geen stand en werd in 1992 een scheiding aangekondigd. Diana zei in een interview later dat haar huwelijk met Charles uit drie mensen bestond. "En dat was er een te veel", aldus Diana. Ze zou Camilla achter de schermen altijd een 'rottweiler' hebben genoemd. Een jaar later lekten voor Charles gênante transcripties van telefoongesprekken tussen hem en de toen getrouwde Camilla uit. In de gesprekken vertelde hij haar onder meer graag te willen reïncarneren als haar tampon.

In 1996 waren ze officieel gescheiden. Een jaar later kwamen Diana en haar toenmalige vriend Dodi Al Fayed om bij een tragisch auto-ongeluk in Parijs. Het paar was op de vlucht voor paparazzi. Bij de begrafenis stond Charles zijn vijftienjarige zoon William en twaalfjarige zoon Harry bij.

Eindelijk met Camilla

Na de scheiding gingen Charles en Camilla samenwonen, hoewel ze nooit samen gezien werden. Hertrouwen na een scheiding was bij de Anglicaanse kerk verboden. Daar bracht de aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, verandering in. Charles en Camilla trouwden in 2005, maar Camilla - die ook al een huwelijk achter de rug had - werd geen prinses. Ze kregen samen geen kinderen.

Prins Charles is inmiddels grootvader van drie kleinkinderen. George (5), Charlotte (3) en Louis (bijna zeven maanden) werden geboren uit het huwelijk tussen William en Kate. Charles' jongste zoon Harry trouwde in mei met de Amerikaanse actrice Meghan Markle en het stel maakte in oktober bekend een eerste kind te verwachten.

William zei onlangs in een documentaire dat hij zou willen dat zijn vader wat meer tijd doorbracht met de kleinkinderen. "Ik denk wel dat hij de tijd ervoor heeft, en ik zou het fijn vinden als hij er wat meer was voor de kinderen."

Nu zijn vader ouder wordt, maakt William zich soms zorgen over het moment dat hij er niet meer is. "Hij is de fitste man die ik ken, maar ik hoop dat hij op zijn 95e nog steeds zo fit is. Het zou fijn zijn als hij wat vaker thuis is en met de kleinkinderen kan spelen."

Kensington Palace deelt op de verjaardag van Charles een foto van de kroonprins met zijn kinderen en kleinkinderen. Foto: Instagram/Kensington Palace.

Wanneer komt Charles aan de beurt?

Ondertussen wacht Charles nog steeds op het moment dat hij koning wordt. Al jaren wordt hij achter de schermen voor dat moment klaargestoomd. In de BBC-documentaire zei Charles dat hij - als hij eenmaal koning is - stopt met campagne voeren voor zaken die hem aan het hart gaan, zoals het milieu. Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen.

De prins wordt waarschijnlijk pas koning als zijn moeder is overleden, aangezien het ongebruikelijk is dat een Britse monarch zelf afstand doet van de troon. Volgens sommigen zou het logischer zijn dat Charles de troon helemaal overslaat en zijn taak overdraagt aan prins William. Dat schijnt ook de wens te zijn van een groot deel van het Britse volk, maar de kans dat dit daadwerkelijk gebeurt, lijkt nihil.