Kate Upton is woensdag bevallen van een dochter. Het meisje is het eerste kind van het Amerikaanse model.

Upton en haar man, honkballer Justin Verlander, hebben het meisje Genevieve genoemd. Het 26-jarige model plaatste zaterdagavond een foto van het meisje op Instagram, met de naam en geboortedatum als onderschrift.

Ook Verlander plaatste een foto op het sociale medium. "Je stal mijn hart de eerste seconde dat ik je zag", schrijft de speler van de Houston Astros bij de foto.

Het koppel maakte in juli bekend hun eerste kind te verwachten. In december 2017 trouwden de twee in Italië, kort nadat Verlander kampioen was geworden in de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.