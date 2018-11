Het huis van Caitlyn Jenner in Malibu is afgebrand. De woning van de realityster in Californië werd gegrepen door het vuur en is totaal verwoest.

Volgens TMZ was de 69-jarige Jenner ten tijde van de brand al vertrokken. De realityster woonde sinds 2015 in het huis en had vorig jaar al te maken met een natuurramp. Toen begaf het dak van het huis het na een grote storm.

Zangeres Lady Gaga moest ook gedwongen vertrekken vanwege de snel uitbreidende brand. Ook actrice en zangeres Alyssa Milano verliet haar woning.

Kim Kardashian heeft op Twitter laten weten dat de brand wel op hun landgoed is gekomen, maar door brandweermannen op tijd gestopt kon worden.

Opnamelocatie Westworld afgebrand

In het bedreigde gebied staan ook de huizen van acteur Harrison Ford en actrice Sharon Stone, zangeressen Taylor Swift en Miley Cyrus, rapper Dr. Dre en producer Simon Cowell. Ook het landgoed van Michael Jackson, Neverland, ligt nabij Malibu.

Variety meldt daarnaast dat ook de locatie waar de HBO-serie Westworld is opgenomen is verwoest door de brand. Het historische stadje ligt in Santa Monica en was al bij voorbaat gesloten.