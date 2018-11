Een stalker van Kendall Jenner heeft van de rechter een contactverbod van vijf jaar opgelegd gekregen. John Ford mag niet binnen een straal van honderd yards (90 meter) in de buurt van het model komen.

Volgens The Blast hangt de geboren Canadees, woonachtig in Amerika, nu ook een terugkeer naar zijn vaderland boven het hoofd. Ford had eerder al een gebiedsverbod opgelegd gekregen nadat hij binnendrong in het huis van Jenner in het wooncomplex in Los Angeles.

De stalker bevond zich al acht keer op verboden terrein, wat uiteindelijk ook resulteerde in een aantal arrestaties. De rechter oordeelde destijds hij ruim 300 meter van het omheinde gebied moest wegblijven.

In 2016 kreeg de halfzus van Kim, Khloe en Kourtney Kardashian eerder te maken met een stalker die probeerde in te breken. Hierop schakelde ze extra beveiligingspersoneel en -systemen in, wat haar miljoenen dollars zou hebben gekost.