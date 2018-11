Jamai Loman heeft een succesvolle niertransplantatie ondergaan. De zanger en presentator kreeg de nier van zijn zwager.

"Er was haast geboden. Ik moest uitgebreid getest worden of mijn lichaam een transplantatie aankon, dat ging van vaat- tot botonderzoek, maar ook alle potentiële donors moesten onderzocht worden. Zowel lichamelijk als geestelijk. Uiteindelijk bleek er een match met mijn zwager en ging daarmee het licht op groen voor de transplantatie", vertelde Loman in het radioprogramma van Ruud de Wild op NPO Radio 2.

De operatie vond plaats in een ziekenhuis in Amsterdam. "Ze hebben een succesvolle transplantatie uit kunnen voeren. Ik heb de nier van mijn zwager gekregen. Die is zo moedig en lief geweest om zijn nier af te staan."

'Mijn nier was ziek, maar ik was verder gezond'

De Wild vroeg aan de presentator of hij de afgelopen periode bang is geweest om dood te gaan. "Nee, de artsen hebben vrij snel gezegd dat mijn nier ziek was, maar dat ik verder gezond was. Ze konden het tijdelijk oplossen door dialyse, dat tien procent van de nierfunctie overneemt, en daarnaast een transplantatie doen. Dat verbetert de kwaliteit van leven", aldus Loman.

De komende tijd staat bij Loman in het teken van herstel, mede doordat hij vele kilo's afviel doordat zijn lichaam door de slecht werkende nier vocht vasthield. Daarna wil de winnaar van het eerste seizoen van Idols zijn werkzaamheden weer oppakken. "Voor mijn gevoel kan ik nu een marathon lopen, maar ik ben voorzichtig. Ik mag eigenlijk gewoon weer alles doen, maar ik moet echt om mijzelf denken. Ik start met The Voice of Holland, daarna zullen er meer programma's volgen."