Michelle Obama heeft twintig jaar geleden een miskraam gehad. De twee dochters die ze kreeg met Barack Obama, Malia (20) en Sasha (17), werden vervolgens via ivf verwekt.

Dat vertelde de voormalige presidentsvrouw in een ABC News-uitzending ter ere van haar nieuwe boek Becoming, dat dinsdag verschijnt. Obama schrijft in haar memoires ook over de miskraam en de ivf-behandelingen.

"Het voelde alsof ik had gefaald", zegt de 54-jarige Obama over haar miskraam. "Ik wist niet hoe vaak miskramen voorkomen, omdat er nooit over wordt gepraat. Je zit in je eigen pijn, denkend dat er iets kapot is." Obama pleit er daarom voor dat jonge vrouwen beter worden voorgelicht over het risico op een miskraam.

Toen ze halverwege de dertig was, realiseerde Obama zich naar eigen zeggen dat haar "biologische klok begon te tikken" en dat ze minder eicellen produceerde. "Toen ik 34 of 35 was, wist ik dat we ivf moesten ondergaan."

Michelle Obama is ook open over haar huwelijk en de problemen waar zij en Barack soms tegenaan lopen. "In relatietherapie hebben we geleerd hoe we met elkaar kunnen praten als er moeilijkheden zijn. Ik ken te veel jonge koppels die het moeilijk hebben en denken dat er iets mis met ze is. Ik wil dat zij weten dat Michelle en Barack Obama, die een fantastisch huwelijk hebben en veel van elkaar houden, ook aan hun huwelijk werken."