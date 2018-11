Dave Roelvink krijgt straf, Domien Verschuuren en Isa Hoes gaan online daten en Emile Ratelband wordt eindelijk wereldberoemd. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

'Je suis désolé', 'lo siento', 'ik ben droevig', 'sono spiacente', 'perdóname'. Madonna leerde ons in 2005 al in hoeveel talen je je excuses kan aanbieden. Dat ze daarbij de verkeerde Nederlandse vertaling gebruikte, wordt haar vergeven. Madonna heeft haar excuses immers welgemeend aangeboden.

Wellicht had het Dave Roelvink deze week kunnen helpen, gewoon even naar Madonna luisteren. De zoon van Dries stond deze week voor de politierechter en bood daar uitgebreid zijn excuses aan. In augustus werd Dave aangehouden toen hij met ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol op achter het stuur zat.

De dj zou een politieagent de huid hebben vol gescholden, de auto stilgezet hebben in een drukke tunnel en ruim 65 kilometer te hard hebben gereden. Dave had er echt spijt van, zo vertelde hij dinsdag tijdens de zitting. Hij had vrijwillig een cursus gevolgd, was met een psycholoog gaan praten en had mensen ontmoet van wie een kind overleden was door toedoen van iemand die dronken achter het stuur zat.

Dave had er "echt" spijt van, maar wilde wel wat dingen rechtzetten, want zo hard rijden als de politie zei, was toch echt niet het geval. Dave kent zijn auto immers en had het sowieso gemerkt als hij echt zo hard had gereden, zo beredeneerde hij.

Natuurlijk was het stom dat hij met drank op achter het stuur had gezeten, benadrukte hij. Maar Dave is een ervaren drinker en dus kan hij gewoon net iets meer aan dan andere mensen van zijn lengte en gewicht, zo verdedigde hij zichzelf. En het was alweer een paar uur geleden dat hij zijn laatste drankje op had toen hij de auto instapte.

Dave had onwijze spijt, maar dat moest toch even helder gemaakt worden. De rechter hoorde het aan, maar besloot toch dat Dave gestraft moest worden. De dj staat een taakstraf van veertig uur te wachten, mag een half jaar niet rijden en moet een boete van 1.750 euro betalen.

Naar links en rechts swipen

Zo'n beetje iedere vrijgezel in Nederland heeft weleens op Tinder gezeten. Het naar links en rechts swipen wordt een obsessie, tot er niet genoeg matches verschijnen, het zoveelste gesprek op niets is uitgelopen of, - en dan is het echt bijzonder - er een leuke date uit is gekomen en de liefde is gevonden.

Als bekende Nederlander is dat toch een stuk ingewikkelder. Niet alleen omdat niet-bekende Nederlanders jouw foto's gebruiken om heel Nederland te 'catfishen', maar ook vooral omdat je eigenlijk nooit kan weten of iemand nu naar rechts swipet omdat je beroemd bent, of omdat ze je echt aantrekkelijk vinden.

Toch proberen ze het. Zo ook Domien Verschuuren, die twee maanden geleden zijn verloving verbrak. "Ja, het aanbod is prima. Ik vind vooral de eerste regel van de biografie belangrijk voordat ik iemand like."

In gesprek met Weekend vertelt hij dat hij zelfs alweer een date achter de rug heeft. "Dat vond ik prima. Maar ik hoef niet zo snel weer. Ik vind die rust wel even lekker." Of hij de ware gaat vinden, weet Domien nog niet. "Het is misschien niet echt mijn stijl. Dat heb ik al wel gemerkt."

Wellicht dat Domien, als hij het nog even volhoudt op Tinder, binnenkort met Isa Hoes kan gaan daten. Hetzelfde blad quoot een interview van de actrice met Ruud de Wild. Voor Domien zal het echter wel erg ingewikkeld worden om Isa te herkennen. Zij maakt zich namelijk zorgen om als BN'er op datingsites te staan.

"Misschien kan ik het wel een keer proberen als ik mijn gezicht onherkenbaar maak en mijn naam niet noem", oppert ze.

Lekker jong doen

Lopen over kolen, boeddhist worden, een relatie met de kinderjuf, een relatie met een zwaargelovig meisje en de zoektocht naar een draagmoeder: iedere zoveel maanden weet Emile Ratelband zichzelf wel weer in de aandacht van de Nederlandse pers te spelen. Toch werd het de laatste tijd wat minder, het is alsof we ons nergens meer over verbazen als het op Emile aankomt.

In het buitenland volgen ze de positiviteitsgoeroe niet al jaren, en dus keken ze daar vreemd op toen Emile deze week voor de rechter verscheen om twintig jaar van zijn leeftijd af te halen. Emile voelt zich namelijk geen 69, maar 49. Hij wil geen AOW ontvangen, maar eigenlijk wil hij vooral gewoon scoren op Tinder. En dat gaat niet als bijna-zeventiger.

Emile vergelijkt zijn zorgen met die van iemand die in het verkeerde lichaam is geboren en niet man, maar vrouw wil zijn. "We leven in een tijd waarin je je naam en geslacht kan veranderen. Waarom zou ik dan niet mogen beslissen over mijn eigen leeftijd?"

Zijn pleidooi dat hij moeite heeft met werk vinden, een huis kopen en het rijden in sommige auto's, gaan er bij internationale media in als zoete koek. De BBC, The Guardian en The Washington Post schrijven allemaal over de Nederlandse gepensioneerde die legaal over zijn leeftijd wil liegen.

Mocht Emile toestemming krijgen van de rechter, dan wordt zijn achtste kind binnenkort geboren met een iets jongere vader dan verwacht. Het is de goeroe gelukt een draagmoeder te vinden die zijn jongste kind op aarde wil zetten. "Ik krijg het gezag. Zij mogen de kinderen eens in de twee weken halen, als ze willen. Voor mij geldt: niet de lasten van de vrouw, wel de lusten van de kinderen."