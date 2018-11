Singles Day, een steeds populairder wordende feestdag, wordt zondag gevierd. In het kader van deze vrijgezellendag zet NU.nl op een rijtje welke BN'ers het afgelopen jaar hun relatie helemaal, tijdelijk of voor de tweede keer zagen stranden.

Enzo Knol en Demira 'Dee' van der Zeeuw

Vlogger Enzo Knol en zijn vriendin Demira 'Dee' van der Zeeuw gingen in juni voor de tweede keer uit elkaar. "We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt, maar in dit hectische leventje maak je ook mindere dingen mee", legde de 25-jarige Knol uit op Instagram. "We zijn vorig jaar twee maanden uit elkaar geweest en hebben het daarna weer geprobeerd, maar het is niet meer verliefd zijn, maar houden van. Daarom kiezen wij beiden nu een eigen pad dat we gaan bewandelen."

Bridget Maasland en Bram Plattel

Bridget Maasland (44) en haar veertien jaar jongere vriend Bram Plattel gingen in de zomer uit elkaar na een relatie van ongeveer een jaar. Volgens de presentatrice speelde hun leeftijdsverschil daarbij een rol: de twee zaten allebei in een andere levensfase. Eerder had Maasland nog gezegd liever niet meer met een jongere man te willen daten. "Mijn voornemen is om in de toekomst niet meer te vallen op te jonge mannen. Vanaf 45 jaar vind ik mannen te oud, maar 35 jaar lijkt me mooi", zei ze vorig jaar tegen Flair.

Anna Nooshin en Danny Roumimper

Anna Nooshin (31) verbrak in de zomer haar relatie. De presentatrice en influencer was dertien jaar samen met haar vriend Danny Roumimper. "Er is geen sprake van sensatie, we hebben megaveel respect voor elkaar en er is veel liefde tussen ons", aldus Nooshin. "Hoe verdrietig het ook is, het gaat goed met ons beiden."

Froukje de Both en Niek van der Bruggen

Froukje de Both (46) en Niek van der Bruggen beëindigden in juni na zes jaar hun relatie. De twee leerden elkaar kennen in 2012, toen ze beiden bij Radio 538 werkten. De Both was toen nog verloofd met Jeroen te Rehorst, met wie ze dochter Emma kreeg. Vorig jaar lasten De Both en Van der Bruggen al even een pauze in. "Op een gegeven moment ging alles in een moordend tempo, ik zat ook in een andere levensfase. We zijn al 5,5 jaar bij elkaar, dan is het helemaal niet raar dat je af en toe even stilstaat bij je relatie", vertelde Van der Bruggen toen in zijn radioprogramma. "We doen het nu rustig aan, maar het gaat de goede kant op."

Thomas Berge en Cassidy Roeks

Verder zag Thomas Berge een relatie voor de tweede keer misgaan. Eind oktober maakte hij bekend dat hij en Cassidy Roeks weer uit elkaar waren. De twee hadden eerder al een relatie van anderhalf jaar die eind vorig jaar stukliep. "Ik ben enorm dankbaar voor de liefde van Cassidy die ze mij en Jack (zijn zoon die hij kreeg met fotografe Myrthe Mylius, red.) heeft gegeven. Ze is een geweldige vrouw", liet Berge weten aan RTL Boulevard.

Roy Donders en Marvin Ophof

Roy Donders en zijn vriend Marvin Ophof probeerden het ook meerdere keren, maar gingen in september definitief uit elkaar. "Het ging al een tijd niet zo goed en ze hebben samen besloten om hun relatie te beëindigen en beiden hun eigen weg te gaan. Ze zijn gelukkig op goede voet uit elkaar gegaan", zo luidde de verklaring van het management van de stylist. Donders en Ophof waren in totaal bijna vijf jaar samen.

Rick Brandsteder en Roosje Kuizenga

Daarnaast strandde de relatie van Rick Brandsteder. Dat bevestigde hij eind oktober, zonder verder te willen uitweiden over de reden van de breuk. De presentator was sinds vorig jaar samen met Roosje Kuizenga, de dochter van Bert Kuizenga, en kondigde in april nog aan te gaan samenwonen met zijn vriendin. De twee leerden elkaar kennen in het uitgaansleven.

Tommie Christiaan en Michelle Splietelhof

Tommie Christiaan maakte begin september bekend dat hij niet langer verloofd was met Michelle Splietelhof, de moeder van zijn dochter. "Michelle en ik laten elkaar los. We hebben zeven mooie, intense en liefdevolle jaren gehad samen, waarin we de liefde van ons leven kregen: Lily", schreef de musicalster op Instagram. Een paar weken later kwam naar buiten dat Christiaan alweer een nieuwe liefde had gevonden: On Your Feet-collega Jamie Dors, die eerder als danseres te zien was in zijn videoclip.

Domien Verschuuren en Caroline van Zijl

Domien Verschuuren verbrak zijn verloving. De radio-dj was elf jaar samen met journalist Caroline van Zijl. Hij vroeg haar vorig jaar in augustus ten huwelijk. "Er is geen ruzie, enkel liefde voor de elf jaar die we samen hebben gehad", liet Verschuuren begin september weten. "We zijn beiden toe aan een nieuw hoofdstuk. We hopen dat iedereen begrip heeft voor ons verdriet en ons de tijd en privacy gunt die we nodig hebben."

Fajah Lourens en Igor Neves

Ook Fajah Lourens maakte in september wereldkundig dat zij en haar geliefde, Igor Neves, uit elkaar waren. De twee waren sinds het voorjaar van 2017 bij elkaar. "Ik was er niet klaar voor om toe te geven dat mijn relatie weer geen stand heeft gehouden", schreef ze op Instagram. "Ik liet de telefoontjes van de pers onbeantwoord, maar we zijn een maand verder en nu doe ik dat wel. (...) Ik voel me goed en ben ok."

Douwe Bob

Met wie Douwe Bob verkering had is niet bekend, maar de zanger vertelde begin november in een interview uitgebreid over zijn stukgelopen relatie. Op zijn nieuwe plaat The Shape I'm In komt zijn liefdesverdriet uitgebreid aan de orde. "Zo verliefd als op haar ben ik nog nooit geweest", bekende Douwe Bob aan Het Parool. Toch begrijpt hij dat zijn ex hem verliet. "Uiteindelijk was het een ziekelijke relatie. In de zin dat ik mijn wereld eromheen bouwde. Het begon leuk, maar werd uiteindelijk negatief."