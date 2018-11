Gabrielle Union-Wade (46) en haar man Dwyane Wade (36) hebben een dochter gekregen, maakt de basketballer donderdag bekend op Instagram. Het stel had hiervoor een draagmoeder in de arm genomen.

"We kunnen niet slapen en zijn zo enthousiast dat we kunnen vertellen dat onze wonderbaby afgelopen nacht via een draagmoeder is geboren", schrijft Wade.

"De datum 7 november zal voor altijd een speciaal plekje in ons hart hebben en we zullen het zien als een van de bijzonderste dagen ooit. Welkom op het feestje, lief meisje!" Hoe het pasgeboren kind heet, is niet bekendgemaakt.

Actrice Union-Wade, die onder meer te zien was in Bring it on, heeft een aandoening aan haar baarmoeder, waardoor zij niet via de natuurlijke weg zwanger kon worden. De twee hebben ivf-behandelingen ondergaan, maar zijn later toch overgestapt op een draagmoeder. Ook zij is op de Instagram-foto van Wade te zien.

Wade was eerder getrouwd met Siohvaughn Funches, met wie hij zoons Zaire Blessing Dwyane Wade (16) en Zion Malachi Airamis Wade (11) kreeg. Met Aja Metoyer kreeg hij zijn zoon Xavier Zechariah Wade (4).

Union-Wade is ook eerder getrouwd geweest, maar heeft geen kinderen uit andere huwelijken.